KUULA | Dirigent Valter Soosalu: olen lapsest saadik teinud muusikat ja teen seda siiamaani

Laulupeol dirigeerib Soosalu kolmandat korda. Lisaks koorijuhiks olemisele on tal ka teisi ameteid. Tal on bänd Põhja-Konn. Lisaks on mees olnud tegev nii televisioonis kui ka teatrilaval. 2017. aastal võitis ta saate „Su nägu kõlab tuttavalt“. Sel kevadel pääses mees aga võistluse „Uus laul“ finaali, kus Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor esitas tema juhatamisel lugu „Kel kuube ei ole“, mille muusika autoriks on Valter ise.