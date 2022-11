Jana Hallas juhindub jätkusuutlikkusest: stiil on enamat kui välimus, see on mõtteviis

Jana ütleb: „Stiil on palju enamat kui välimus, see on pigem mõtteviis“.

„Stockmannis on jätkusuutlikkus ja taaskasutus alati au sees olnud ning see on ka meie klientide jaoks väga oluline teema – rõivad peavad olema kvaliteetsed ja kaua kantavad ning neil peab olema järelturg. Meil on hea meel, et nüüd on klientidel uusi kollektsioone avastades võimalus tutvuda ka RiiSaikeli kvaliteetse ja eriti hoolikalt kureeritud taaskasutusse suunatud rõivavalikuga,“ ütleb müügidirektor Mairika Juhandi.

RiiSaikeli juht Riia Aigro on koostööst põnevil ja loodab, et Stockmanni katusekorrusele rajatud filiaal leiab ruttu tee nii seniste kui ka uute RiiSaikeli sõprade südamesse: „Kui meie esimene kauplus keskendub pigem tänavamoele ja erilistele leidudele taskukohase hinnaga, siis Riisaikel 2.0-i eesmärk on pakkuda taaskasutuse kõrgemat taset, mis igati Stockmanni vääriline.“