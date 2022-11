Kui hakkasime Kiievist ära sõitma, kallistas mu abikaasa meie vanemat poega ja ütles, et nüüd oled sina perepea

Jahe, kuid meelitavalt kuldne sügishommik. Minuti pärast saab kell 10 ja Kumu avab uksed esimestele innukatele kunstihuvilistele. Lisaks seljakottides turistidele seisab muuseumi sissepääsu ees pisikest kasvu sirge rühiga naine. Seljas hästiistuv latte-karva villamantel, näol tõsine pilk. See on Tamila, lähedastele Tala. Meelekindlalt teatab ta juba meie kohtumise alguses, et Venemaa tingimustel koostatud rahulepingule allakirjutamisest pole mõtet rääkida – see on ukrainaste jaoks liiga kõrge hind, mida maksta. „Ukraina võitleb lõpuni.“