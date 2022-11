See, et mesinädalate periood sai läbi, ei tähenda veel, et teie suhe on hukule määratud

Oh seda mesinädalate perioodi. Need suhte esimesed nädalad ja kuud, kui kõik naljad tunduvad naljakad, teised paarid võrreldes teiega palju nõmedamad ning iga raadiost kostuv laul räägib teist kahest... Kuigi mesinädalate faas on igas suhtes erineva pikkusega, on üks kindel: loeb hoopis see, mida teete, kui see õnnis aeg läbi saab.