Lenna Kuurmaa: naudin seda keskkonda, kus ma olen. Maal, looduse sees

Üks mis kindel, olemas ei ole üht imerohtu, mis lahendaks kõik tervisemured ja looks kehas tasakaalu. Keha toetamiseks ja immuunsuse tugevdamiseks on aga mitmesuguseid lahendusi.

„Mina usun sellesse tarkusesse, mida teadsid ja kandsid põlvest põlve meie esiemad. Meie loodus ja meditsiiniseened on aastatuhandeid pakkunud kehale kosutust ja tuge. Mind teeb kurvaks, et hiljuti alustati justkui ristisõda chaga vastu. Chaga’s on teadaolevalt üle 200 bioaktiivse aine, mille koosmõju on see, mida teadus uurib ja milles nähakse tohutut potentsiaali. Me ei peaks vastanduma rahvameditsiinile, vaid leidma võimalusi, kuidas seda koos traditsioonilise meditsiini ja teadusega inimkonna hüvanguks rakendada. Vastasel juhul leiame end varsti olukorrast, kus ka ingver keelatakse ära.“

Kuidas hoiad end ja oma peret külma aja viiruste-pisikute eest?

„D-vitamiin, C-vitamiin, tsink on meie peres külmal ja haiguste perioodil fookuses ja võtame heale kodusele toidule neid lisaks,“ täpsustab Lenna. Haiguste ennetamiseks ja organismile lisajõu andmiseks kuulub juba mitmendat aastat tema tavapärasesse rutiini hooaja vahetudes Chaga eliksiiride kuur. „Olin väga põnevil, kui kuulsin, et Chaga valikusse lisandus täpselt külma aja eel uus metsmustikaga eliksiir. Mustikad on minu suur armastus!“

Mõnusa talvetoote põhikomponendid on chaga, metsmustikas, õun, raudrohi, männikasvud, jõuluvürtsid ja C-vitamiin. „Te olete jõulud siia pudelisse püüdnud!“ hüüatab Lenna, „Mustika ja kaneeli-kardemoni kooslus on täiesti maagiline. Olen vist oma uue lemmiku leidnud...“ Uus Immuno talveeliksiir metsmustikaga ei sisalda lisatud suhkruid ja sobib ka veganitele. Lenna lisab: „Kui ei teaks, et tegemist on tervist tublisti toetava väejoogiga, siis liigitaks selle hoopis mõne mõnusa maiustuse kategooriasse! Pean selle puhul endale meelde tuletama, et päevaseks tarbimiseks on täiskasvanutele soovitatav 50 ml,“ naerab muusik.