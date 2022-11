Mida me teame HPV vaktsiinist ja selle toimimisest emakakaelavähi ennetuses

Eestis 16 aastat kogemust

Eestis on HPV vastu vaktsineeritud juba 16 aastat. Meditsiinis on teada üle 200 HPV tüübi, kuigi iga nakatumine ei vii vähkkasvaja tekkeni. Läbipõdemise tagajärjel konkreetse HPV tüve vastu tekkiv immuunsus ei ole eriti tugev ning sellele loota ei tasu.

Viirus on väga nakkav, levib seksuaalvahekorra ajal kui ka limaskestade kokkupuutel, ilma, et oleks sugulises vahekorras oldud, näiteks pettingu teel. Just see ongi põhjus, miks riiklikes kavades on planeeritud HPV vaktsineerimisega alustada noores eas, enne suguelu algust. Eestis on lisatud vaktsiin emakakaelavähi ennetusena riiklikusse vaktsineerimisprogrammi 2018. aastast 12-14-aastastele neidudele.