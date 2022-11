Kas teadsid, et valulikud tüükad suguelundil võivad olla viirusest alguse saanud kondüloomid

HPV levib limaskesta kontakti kaudu, peamiselt sugulisel teel, kuid samuti näiteks pettingu kaudu. Iga nakatumine ei vii haiguseni, vaid organism suudab viirusest ise vabaneda. Alati see nii ei lähe ning viirus jääb organismi, hakkab rakkudes paljunema ja viib kasvajate tekkeni.

Tüükalised moodustised suguelundi piirkonnas

Teravad kondüloomid on healoomulised kasvajalised tüükad, mis 90% juhtudest on põhjustatud kergesti nakkava viirusetüübi, HPV-6 või HPV-11 poolt. Moodustisi võib leida suguelunditel ja on nähtavad palja silmaga. Samuti võib tüükaid olla tupes, emakakaelal, kusitis ja pärakus. Peale suguelundi piirkonna võib HPVga nakatumine kaasa tuua veel moodustisi ninas, suus ja kurgus.

„Esimesed märgid haigestumise kohta ilmuvad kaks-kolm kuud pärast nakatumist või veel hiljem. Seepärast ei pruugi haigustunnuste ilmnemine tähendada partneri truudusetust. On mõistlik, kui mõlemad lasevad end sellisel puhul kontrollida,“ rääkis dr Põder.

Ta lisas, et pöörduma peaks dermatoveneroloogi, günekoloogi või uroloogi poole. Nii dermatoveneroloogi kui günekoloogi vastuvõtule võib patsient pöörduda otse, ilma perearsti saatekirjata. „Kõigepealt tuleks veenduda, et tegu on ikka teravate kondüloomidega, mitte mõne muu haigusega, näiteks pahaloomulise kasvajaga,“ tõdes ta.

Naistel ja meestel võrdselt

HPV levib võrdselt nii naiste kui meeste seas ning see on põhjus, miks teravad kondüloomid kimbutavad soost hoolimata. „Olen veendunud, et tegelik abivajajate hulk on oluliselt suurem, kui täna arsti juurde jõuab,“ rääkis dr Põder ja lisas, et sageli on haiguse protsess enne abi saamist kestnud juba aastaid ja kondüloomidest on haaratud suurem osa genitaalide pinnast.

Ravi eesmärgiks on eelkõige nähtavate käsnaliste moodustiste eemaldamine, mis sügelevad, on valulikud ja häirivad. Raviks on kemoteraapia ja kirurgiline lõikus, samuti on olemas salvid. Võimalik on erinevate meetodite kombineerimine.

Kuidas vältida kondüloomide teket?