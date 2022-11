Noor naine pärast rakumuudatustest teadasaamist: esimene mõte oli teha lastega viimane ühine reis

„Maailm peatus. Esimene mõte oli võtta kiirelt pere kokku ja teha lastega viimane ühine reis soojale maale,“ meenutas Maian keerlevaid tundeid kaks aastat tagasi. Õnneks läks kõik siiski hästi. Edasised uuringud näitasid emakakaelavähi eelset seisundit ning õigeaegse operatsiooniga sai hullem ära hoitud. Kuid seda arusaamatum on tema jaoks inimeste vähene teadlikkus võimalustest, mis emakakaelavähki ennetada aitavad: „Kui sa vajad infot, siis uuri ja küsi arstilt, aga ära ole ükskõikne enda ja oma laste tervise suhtes.“

„Eestlaste teadlikkus HPVst ja ennetusest on kahjuks tänini madal, olenemata sellest, et tegemist on vaktsiiniga, mis on Eestis olnud juba üle15 aasta ning erinevate uuringutega tulemust tõestanud,“ tõdes Regionaalhaigla günekoloog-vanemarst, dr Aleksandra Šavrova ning tõi välja veel ennetuses olulised sõeluuringud ja regulaarsed naistearsti külastused.

Meditsiinis on teada üle 200 HPV tüübi, kuigi iga nakatumine ei vii vähkkasvaja tekkeni. Arstide vaates ei ole vaja kõiki viirustüüpe diagnoosida, sest enamik neist inimesele ohtu ei kujuta. Dr Šavrova sõnul on tähelepanu suunatud HPV onkogeensetele tüüpidele, millest üks osa on madala onkogeense riskiga ning põhjustavad kondüloome või tüükaid. Teine osa aga kõrge onkogeense riskiga ning võivad põhjustada erinevate elundite vähki: emakakaelavähki, pärasoolevähki, orofarüngeaalset vähki ja peenisevähki.

HPV on kõige sagedasem sugulisel teel leviv haigus. Viirus levib inimeselt inimesele otsesel kokkupuutel naha ja limaskestadega. HPV võib ka kõige väiksemate naha- või limaskestavigastuste kaudu organismi tungida. See juhtub eelkõige nahapiirkondade intiimse kokkupuute või väga tiheda kehalise kontakti korral, nt suudlemise või pettingu ajal. Viirusi on võimalik ka oraalseksi käigus edasi anda, nakatades suuneeluvähki. See on põhjus, miks riiklikes kavades on planeeritud HPV vaktsineerimisega alustada noores eas, enne seksuaalelu algust.