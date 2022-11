5 nippi, kuidas saada valgemad hambad

Kaunis naeratus on tõeline pilgupüüdja. Säravvalged hambad on iga naise unistus, sest just naeratus on see, mis esmapilgul tähelepanu köidab. Selle kõige aluseks on hea hambahügieen, kuigi jah, ka geenid mängivad siin rolli. Hammaste valgemaks muutmiseks on mitu erinevat varianti ja alati ei pea selleks maksma suuri summasid. Ka kodus on võimalik nii mõndagi hammaste heaoluks ära teha.