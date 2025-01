Elu pärast tüli: kuidas andestada ja liikuda edasi, ilma et midagi jääks kripeldama?

Kui juba taas kord suuremaks tüliks läheb, siis ilmselgelt napib teil oskusi konflikte mõistlikult lahendada ning te pole varasemast õppust võtnud. Muidu ju ei tuleks järgmist lahingut. Miks me siis ei oska kokkupõrkeid arukalt ära klaarida? Alateadlikult pole meil muule toetuda kui eeskujule. Kahjuks pole sealt midagi eriti kasulikku võtta. Üks eestlaste levinum strateegia on pärast tüli teha nägu, nagu poleks midagi juhtunud. Väga sage on seegi, et näiteks mees külvab naise üle lillede, kingituste ja üle võlli lubadustega. Selline muster viitab tavaliselt vägivaldsele suhtele, mida me siinkohal ei lahka. Üldiselt on inimeste käitumine väga kõnekas nii konflikti ajal kui ka pärast seda.