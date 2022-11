JÄRJEJUTT | III osa: Meil on viimaks kodu ja see asub Provence´is

Igatahes oleme ülepeakaela elevuses, kui saame Corine'ilt e-kirja. Nimelt õnnestus tal omanikku veenda ja saatku me nüüd talle vajalikud dokumendid. Ütlen, et see oleks täiesti imeline, kui saaksime kolme päeva pärast korteri kätte, sest nii ei peaks me järgmisesse AirBnb-sse enam kolima.