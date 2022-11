KOGEMUSLUGU | 49-aastane Anneli: „Leidsin unerohule loodusliku alternatiivi, mis toimib!“

Meeldivaks üllatuseks tundsin, et õli kasutamisega vähenes ka mu sügismasendus ja ärevatel aegadel stressitunne.

Eriti raske on alati pime sügistalvine periood, kui olen hädas ka stressi ja ärevusega, mis omakorda mõjuvad unele veelgi halvemalt. Unerohu pikemal kasutamisel tundsin, et see pigem süvendas mu ärevust ja sügismasendust ning ka mälu polnud enam sama. Pärast unetablettide kasutamist ärkasin alati justkui häguse udupilve sees ja terve päev oli väga uimane olla. Kui olin retseptiravimit juba pidevalt kasutanud, kadus ka selle toime ning järele jäid vaid ebameeldivad kõrvalmõjud.

Kui olin ära proovinud retseptiravimid, melatoniini ja erinevad äpid, tundus, et peangi unetusega leppima. Kuigi olin mitmelt sõbrannalt kuulnud CBD-õli kohta, tundus see alati nagu imeravim, mis on liiga hea, et tõsi olla. Viimase variandina otsustasin siiski looduslikule CBD-le võimaluse anda.

Kasutasin kodumaist Zen Native’i 30% Full Spectrum CBD-õli. Tilgutasin kaks-kolm tilka õhtul enne magamaminekut keele alla. Esimesel ööl uinusin üsna kiiresti, kuid mitte nii kähku, kui olin salamisi lootnud. Ometi jätkasin CBD kasutamist ja iga päevaga läks asi paremaks. Nädala pärast uinusin juba viie minutiga ja olin positiivselt üllatunud – tegu ongi vist imerohuga, nagu sõbrannad väitsid! Uni on rahulik ja sügav ning ärkan alles äratuse peale, vahepeal isegi pisut varem, kuna olen välja puhanud. Lisaks puudub unerohule omane ebameeldiv hommikune uimasus ja ka pärast pikemat kasutamist on CBD-õli toime püsinud.

Meeldivaks üllatuseks tundsin, et õli kasutamisega vähenes ka mu sügismasendus ja ärevatel aegadel stressitunne, mida unerohi oli just vastupidi süvendanud. Tunnen ennast ka üldisemalt palju rahulikumalt ja lõõgastunult. Mõnikord kasutan õli ka päeval, kui mured elektriarvete või maailmas toimuva üle keskendumist segama hakkavad.

Miks ma eelistan unetablettidele looduslikku CBD-õli?