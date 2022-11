Advendikalendrite erinevad aknatagused: disainerkingad, teemantid, šokolaadikommid ja ilutooted

Tihti on alternatiivsed variandid ilutoodetega täidetud, ent on ka tõeliselt luksuslikke eksemplare. Nii on ka advendikalendrite hinnaklassid väga erinevad. On kalendreid, mis vastavad rahakoti võimekusele juba täna ja selliseid, mida võib endale lubada palgapäeval. Lisaks on teatud hulk, mille ostmine võiks toimuda ehk ühel päeval kauges tulevikus või pärast lotovõitu.