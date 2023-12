Advendikalendrite erinevad aknatagused: šokolaadikommidest teemantideni

Täna on esimene detsember, mis tähendab, et võib avada ka esimese advendikalendri akna. Selleks, et saaksid just sellise advendikalendri nagu hing ihkab, tuleb loota päkapikkude tähelepanelikkusele või siis iseenda pealehakkamisele. Valik on šokolaadist disainerbrändideni!