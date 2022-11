Mari Ojasaar Parve tüdrukuteõhtu: valge täkk ja naiste väering

Mari tüdrukuteõhtu möödus suvisel Hiiumaal kõige lähedasemate sõbrannade ringis. Nagu päeva peategelane ise ütleb, siis ei mingit suurt pidu ega tralli. Koosviibimise keskmes olid hoopis naiselikud rituaalid. Ta ei tee saladust, et andis sõbrannadele selged niidiotsad kätte, mida teha ja millest kindlasti hoiduda. „Olen ikkagi õppinud, et mida konkreetsem igasugustes suhetes olla – nii oma mehega kui ka sõbrannadega –, seda suurem tõenäosus on saada, mida soovid. Ütlesin kohe, et kui ma pean hakkama kuskil midagi müüma, jooksen minema. Olin valmis, beebi süles, plehku pistma,“ naerab ta, „aga ei olnudki vaja, tuli täpselt minu nägu üritus.“