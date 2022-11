VIDEO | Maailmakuulsa fotograafi näitus Eestis: 50 aastat isikupärast pildikeelt, Diori ja Louis Vuittoni

Sarah Moon on 81-aastane prantslanna, kes on ülemaailmselt tunnustatud fotograaf. Tema käekirja on aastate jooksul ka palju jäljendatud. Sarah on teinud koostööd mitmete moemajadega, sealhulgas ka Diori, Louis Vuittoni ja Armaniga. Lisaks on ta loonud ka filme. Üks neist, inspireerituna muinasjutust „Sinihabe“ on ka Fotografiskas nähtav. Autor tõi filmi tegemise ja pildistamise erisusena välja, et filmil on algus ja lõpp, pildil on aga üks hetk.