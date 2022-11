Kui Eeva Esse-Sõõrumaa ja Sander Sõõrumaa ülikoolis esimest korda kohtusid, ei osanud kumbki neist aimata, et mõniteist aastat hiljem trehvatakse altari ees. Sander muigab, et kui ta juba kuulsad sõnad „Eeva Essest saab kunagi minu naine!“ välja hõikas, läks ainult kümme aastat veel ja tehtud see saigi!