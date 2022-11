Kui vaid oskaks olla mõtte­lausuja! Keskenduda üksnes stseenile, mis on minu eluloo­filmis just praegu, mitte tolmunud arhiivis ega veel kirjutamata stseenides. Kui vaid leiaks nupud “puldil”, mis vahetaks muretsemise õndsa rahulolu vastu, nii et uni oleks kergem ja veel tundmatu homne helgem.