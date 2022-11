Milline teemandi-tüdruk oled Sina?

Kaasaegsed vormid, konkreetsus ja sirgjoonelisus on need sõnad, mis kõnetavad Sind ning võidavad Su tähelepanu. Ei ole vaja paljut, on vaja seda õiget, mis rõhutab Su stiili. Lubad detailidel rääkida enda eest, hoiad suurel pildil silma peal ja erinevus tavapärasest on see, mis Sind köidab. Inspireeru teemandimaailma ühest selle aasta populaarseimast suunast, sirgetest vormidest!

Vintage-look, pitsid ja ajalooliselt kaunid mustrid on sinu tõeline kirg. Sinust kiirgab naiselikkust ning õrnust ning just seda stiili ehted aitavad sinu isikupära esile tuua. Oled lummatud vormide peendetailsusest ning romantilised ehted annavad Sulle jõudu!

Sind võlub ajatu klassika. Briljantlihvis kihlasõrmus on just see, milles tunned end kõige paremini. Nii inspireeris ka Tiffany juveelimaja looma ikoonilist 6-krapilist teemantsõrmust igaviku armastuse märgiks. Klassikalises stiilis ehted on alati sobivad igapäevaseks kandmiseks ning sobilikud igal hetkel igas kohas,kuid samas panevad sind tundma väärikalt ning naiselikult.

Teemandi puhul ei kehti ütlus – mida suurem seda uhkem, sest alati ei pruugi kõige suurem kivi olla kõige kallim ja väärtuslikum. Teemandimaailmas on tuntud selline termin nagu 4C, mis koondab endas nelja ingliskeelset sõna – carat, colour, clarity, cut. Ehk karaat, värv, puhtus ja lihv. Need omadused määravadki kauni kivi hinna. Küll aga ei valita juveele tihtipeale hinna järgi, vaid pigem soovitakse rõhutada oma isikupära, stiili või hoopiski nautida kinkimise meeliülendavat tunnet.

Teemant on maapõues kasvanud vääriskivi, mis koosneb vaid ühest keemilisest elemendist – süsinikust. Tema tekkelugu on justkui looduse ime, kus mängus on vulkaanipursked, kooskasvamine ning kõrged temperatuurid. See kõik teeb temast müstilise looduse loomingu. Kui anda kivile õige lihv, muutub see säravaks ning tema värv ja puhtus loovadki väärikuse, mis valmistab rõõmu hingele ja silmale.

Inspiratsioon juveeliikoonidest ja -sümbolitest

Sind inspireerib kõik see, mis on moes ja millel on eriline tähendus! Miski, mis on ikooniline ja millega ajaloos on paistetud silma. Paljud juveelid on saanud ikoonilisteks ning raputanud juveelimaailma. Teame kõik sügavsinise safiiri kuninglikkust Diana ja Kate'i sõrmes. Elisabeth Taylori, Victoria Beckhami, Paris Hiltoni ja Ariana Grande tilgakujulised teemandid on kahtlemata ihaldusväärsed. Igavikusõrmus ja tantsiva teemantiga südamemotiiv on meid pannud aga uskuma igavese armastuse, eriliste hetkede ja sõpruse ainulaadsusesse.

Sära nagu teemant ehk ihaldusväärne 1 karaat

Läbi ajaoo on naisi pannud ihalema just nimelt 1 karaadine teemante oma juveelilaekas. Olgu selleks siis üks kivi, mille suurus on 1 karaadine või vähemalt olgu sõrmusel vähemalt 1 karaadi jagu teemante. Siin tuleb appi meile illusioon, mis annab meile võimaluse mängeldes panna kogu sõrm särama, kuid samas jääda eelarves tagasihoidlikumaks. Kuid pea meeles, väärtuslikum on alati üks suur kivi, kui mitu väiksemat kivi kokku. Seda nii investeerimise kui ka pärandväärtuse osas. Kuid teemant on teemant ja tüdrukutele meeldib see igas võimalikus vormis.

Peenetundeliselt delikaatne

Sind köidab minimalism, delikaatsus ning naiselikud peened jooned. Tagasihoidlik kuid siiski väärikas stiil saadab Sind igapäevaselt ning pisikestes detailides peitub Su jaoks ilu. Lubad ühel teemandil kaunistada oma päeva, mis muudab iga hetke eriliseks ja tähenduslikuks Sinu jaoks.

Kas tundsid ennast ära? Võibolla oled ühel päeval ühte tüüpi ehete armastaja ja järgmisel päeval inspireerib Sind hoopis teine stiil. See kõik on lubatud! Võta aega, et nautida elu, hetki ja iseennast.

