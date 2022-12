KAANLUGU I Lenna perelisast: ma pole oma peas mõelnud, et nüüd on kõik ja rohkem kindlasti ei tule

Võru linn, viimane sügiskuu. Valgus on nii kuldne, et kesklinna madalad, vaoshoitult tuhkpruunid majad on justkui mingi nõidusliku võõbaga kaetud. Isegi Tamula järv mõjub kutsuvalt, mis siis, et ilm on nõnda karge, et iga lausutud sõna jätab õhku suitsja pilve.