Anne & Stiili peatoimetaja Kelly Kipper: küünal mannakreemile

Kõiki neid roogi valmistas imehästi minu kadunud vanaema. Lausa nii oivaliselt, et mitte ükski kooli- või lasteaiakogemus ei suutnud seda seltskonda minu jaoks paariateks muuta. Isegi mitte klimbisuppi! Jaa, ma tean, et see pole toidurubriik, aga ma pean veel kärmesti mainima tema küüslaugukartuleid, mille retsepti olevat jaganud ühes pühapäevahommikuses telesaates Anne Veski isiklikult. See jutt võis küll olla linnalegend, aga kohe kindlasti olid need ainsad mugulad, mida võisin õhtu jooksul elegantse kahvlitõstega kasvõi kümme tükki kõhtu libistada.