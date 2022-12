KATKEND RAAMATUST | Coco Chanel: ma olen lapseootel ja üks teist on isa

Legendaarset moeloojat Coco Chaneli imetletakse tema peene stiili tõttu, mida väljendab näiteks ta kuulus väike must kleit, ning laialt on tuntud tema parfüüm Chanel Nº 5. Publikule esitletud fassaadi taga oli aga keerulise iseloomuga naine, kelle elu oli seotud intriigide ja salapäraste kuulujuttudega. Romaan „Pariisi kuninganna“ kujutab elavalt Chaneli elu nelja aasta jooksul natside poolt okupeeritud Pariisis – sellekohaseid fakte on avastatud hiljuti päevavalgele tulnud sõjaaegsetest dokumentidest. Avaldame katkendi raamatust.