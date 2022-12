5 nippi kuivadele juusteotstele

2. Kasuta juuksemaski

Teine nipp peitub juuksemaskis. Paljud inimesed on harjunud kasutama palsamit , aga kasvõi kord nädalas võiks oma juukseid hellitada ka toitva maskiga. Siin tasuks vaadata näiteks MOODi Ultra Care Restoring Maski poole, mis rikastatud aktiivainetega ja sobib kasutamiseks ka värvitud juustele. Toote suureks plussiks on looduslikud koostisosad nagu avokaadoõli ja looduslik suhkur, mis toidab ja kaitseb juukseid. Taimne keratiin täidab samal ajal kahjustatud juuste pinda, muutes kiharaid niimoodi ka tugevamaks. Tootes on kasutatud ka pantenooli, mis annab niisutust nii juustele kui peanahale.

Lisaks maskidele on Paula Rivera tulnud välja innovatiivse tootega, mille üldnimetuseks võiks olla „EI KUIVADELE JUUSTEOTSELE“. Komplekti kuuluvate ampullide sisu võiks olla kohustuslikuks kasutamiseks igale naisele, kes igatseb tagasi saada säravaid, elujõulisi ja kadestamisväärselt terveid ja säravaid juukseid. Saladuseks on siin ampullide mineraalsete mikroosakestega rikastatud koostis, mis annab juustele kasvamiseks ja elus olemiseks vajalikud vitamiinid, muutes ka kõige kuivemad, katkisemad ja lõhenenud juukseotsad uuesti tervemaks.

3. Proovi juustesse jäätavat spreipalsamit

Veidi nii-öelda laisematele on olemas ka juustesse jäätavad spreipalsamid. Innovatsiooniks on siinkohal Innovatis Luxury Caviar juustesse jäätav toitev spreipalsam. Palsam on loodud eeskätt kuivadele, katkistele ja keemiliselt rikutud juustele, kuid on ideaalne kasutamiseks ka näiteks suvel või soojamaareisidel, kus juuksed päikese tõttu kuivemaks muutuvad. Palsami teeb kvaliteetseks kõrgelthinnatud koostisosad nagu kollageen, kaaviari ekstrakt ja juuste jaoks oluline E-vitamiin. Juuksestruktuuri ebatasasusi ühtlustavad proteiinid parandavad kuumtöödeldud ja keemiliselt kahjustatud juuksekiude, muutes need siledamaks ja läikivamaks.