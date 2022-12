Toitumisnõustaja soovitab: kõige lihtsam asi, mida nooruslikkuse saavutamiseks teha

TESTIMISED

Eve Kallaste: suurepärane lisakollageeni saamise viis

Testis Eternal Youth kollageenifännide kinkekomplekti .

Muidugi on mul seda sutsukest lisakollageeni tarvis, sest nii nahk kui ka liigesed annavad juba tasapisi märku, et SEE AEG on käes – olulise komponendi vajakajäämine kippus juba välimusest välja paistma ja mõnikord andis see tunda ka keha jäikusena. Otsides parimat viisi organismi kollageeni vähenemise kompenseerimiseks, veendusin, et Eternal Youth kollageeniampsud on suurepärane lisakollegeeni saamise viis. See nagu polekski mingi tüütu toidulisand, vaid mõnus maius, mille võtmine kunagi meelest ei lähe. Pigem läheb meelest see, et neid ahvatlevaid ampsukesi ei tohi soovitatud kogusest rohkem võtta. Aga tahaks küll! On igati meeldiv, et ühes käsitöömaiuses on koos organismile nii vajalik kollageen ja vitamiinid kui ka ampsamise naudingut suurendav maitseelamus. Näiteks päris ehtsa šokolaadi kujul! Energiat rohkem, nahk ilusam, samm sujuvam ja tuju parem – kollageeniampsud on mõnusad!

Teele Teder: maitseelamus garanteeritud

Testis Eternal Youth kollageenifännide kinkekomplekti.



Kollageeni kasulikkuses ei kahtle vist küll enam keegi, kuid tihti jääb tarbimine maitse taha. On kollageene, mis lihtsalt maitsevad nii halvasti, et neid on raske kasutada. Olen varem ennast pidanud n-ö vaimselt ette valmistama, et halvamaitselist kollageeni tarbida. Rosena kollageeni iluampsudega on aga vastupidi. Need on nii head, et pean ennast iga päev tagasi hoidma, et mitte kogu pakki ühel päeval ära süüa. Hea on ka see, et need iluampsud sisaldavad C-vitamiini, mis aitab kollageenil paremini imenduda ning toetab keha enda kollageeni tootmist. Eriliseks lemmikuks on Eternal Youth šokolaadiampsud. Neil on mõnus krõmpsuv maitse ja šokolaadi pole ju kunagi liiga palju.

Krista Lensin: imetore lahendus!

Testis Eternal Youth kollageenifännide kinkekomplekti.