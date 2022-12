Seksuaalterapeut selgitab: just sellel põhjusel on üha keerulisem kogeda pikaajalises suhtes iha

Ma ei taha seksi ja iha pihuks ja põrmuks teha, kindlasti mitte. Vastasel juhul peaksin endalt küsima, mida ma üle 20 aasta seksuaaltervise valdkonnas teinud olen. Seksuaalsus on ju inimolemuse üks tuumosasid. Mitte ainuke, aga väga oluline. Millele ma aga tahan osutada, on seksuaalse iha vildakas käsitlus. See, mida oleme seksuaaliha kohta kaua arvanud, on olnud eksitav ja ükski turundus, koolitus, õpituba, nõustamine ei muuda seda fakti. Mida me saame ja peame muutma, on teema käsitlus. Iha, eriti naiste oma, on mõistetud valesti, sest meestekeskne teadus on seda uurinud vääriti ja see on viinud väga paljud naised arvamusele, et neil on midagi viga. Sest nii on öeldud.