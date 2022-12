Kui sul on jõuluostud tegemata: 6 kavalat nippi, kuidas poes rahvamassi keskel rahulikuks jääda

Citycon Rocca al Mare ja Kristiine Keskuse turundusjuht Helina Leif kinnitab, et pühade ajal tehakse kõik selleks, et ostlemine oleks mugav ja kõigil pereliikmetel seejuures hea olla. Siiski, on mõningad nipid, kuidas keskuses tihedal perioodil veelgi paremat jõulumeeleolu säilitada.

Enne kodust väljumist tee nimekiri, kellele ja milliseid kingitusi soovid osta. Sageli kulub palju aega lihtsalt sellele, et poodidesse minnakse inspiratsiooni ammutama. Selle asemel on aga tihtipeale mõistlik hoopis kodus eeltöö ära teha – lugeda põnevaid jõuluteemalisi artikleid või tuulata veidi kaupluse e-poes ja seejärel minna kohapeale sisseoste tegema. Väga paljud e-poed näitavad ka kaupade laoseisu ning ise kohale minna on sageli märksa kindlam, kui tellida posti või kulleriga, mis jõulude aegu pahatihti hilinema kipub.

Leia endale aega, et saaksid minna poodi üksi. Nõnda oled produktiivsem. Kui Sinu lapsed soovivad minna poodidesse, et osta pühadeks dekoratsioone või kingitusi, siis planeeri see külastus eraldi. Kogu perega külasta keskust nädalavahetustel, kui kohal on päkapikud ning jõuluvana ja toimuvad erinevad jõulutegevused. See on hea võimalus, et siduda omavahel vahvad pühade üritused ja sisseostude tegemine.