KURIOOSUM | Lenna poni põgenes idapiiri suunas

Lõppev aasta on Lennat õpetanud tõmbama pidurit, küsima, kas kõigele, mida elu kassikullasel kandikul ette kannab, tuleb ikka öelda jah. „Õnneks pole ma läbipõlemist kunagi kogenud. Tunnetan ära, kui olen ohtlikule piirile lähedal,“ mõtiskleb ta. Kui tunne kuklas koputab, on aeg viibata veiklevatele tuledele adjöö ja pöörduda koduse rahutunde juurde. Ainus, kes Setomaa kodus draamat teeb, on pere poni.