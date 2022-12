Austria talvemuinasjutt

Järgmine hommik algab palju helgemalt, suusahundid jagatakse nelja instruktori vahel gruppidesse ja avastan end kõige väiksemast rühmast koos Londonis elava Richardi ja instruktor Danieliga. Varsti olemegi liftis esimeste päikesekiirte puudutuses särama löönud lumiste mäetippude poole tõusmas. Daniel on just tulnud kuu aja pikkuselt puhkusereisilt Mehhikost, Richard pärit tegelikult Melbourne’ist ja töötanud enne Euroopasse kolimist mitu aastat Paapua Uus-Guineas – isegi kui nõlvadel kõik totaalselt ebaõnnestub, on huvitavad vestlused suusaliftides ja hulk ideid järgmisteks reisideks garanteeritud.