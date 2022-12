FOTOD | Jõulupidu kalliskivide keskel: vaata, kes särasid teemantidega võidu

Laulja Laura Prits soovib kõigile rohkem aega lähedastega, et koos ilusaid mälestusi luua. Tuntud saatejuht Kätlin Hallik julgustab tegema oma elus julgeid otsuseid ning mitte liialt muretsema väikeste komistamiste pärast. Stilist, romantika maaletooja ning modell Merit Boeijkens soovib, et inimesed oleksid teineteise vastu head ja siirad. Populaarsed blogijad Mari-Leen Albers ja Meelis Tomson kutsuvad üles tegema läbimõeldud ostuotsuseid ja investeerima kvaliteeti. Ženja Fokin tuletab aga meelde kui oluline on tähelepanu pöörata väikestele asjadele, sest lihtne „tere“ või armas kompliment võib kellegi päeva rõõmuga täita.

Jõuluhõngu ja positiivset energiat täis õhtut külastasid värvikad suunamudijad, andekad lauljad ja tuntud avaliku elu tegelased ning muidugi astus läbi ka helde kingikotiga jõuluvana. Õhtu säravaimaks staariks oli kauni häälega Elina Nechayeva, kes külaliste südamed pühademeeleolu ja soojusega täitis. Kohapeal sai oma silmaga näha, kuidas käib vääriskivile sädeleva lihvi andmine ja Estonian Gem Factory unikaalne lumehelbe graveeringuga väärtuslik kivi sai endale loosiga uue omaniku.

„Jõulud on nii hea aeg, et meelde tuletada kui oluline on kokku saada ja lähedastega aega veeta. Oma kalleid meeles pidada ja neile häid soove edasi anda. Ilusate emotsioonide ja armsate mälestuste loomise aeg“, räägib Aveli Kippari, Goldtime ostujuht.

„Minu käest on jõulude eel nii palju küsitud, et mis on siis ikkagi parim jõulukingitus? Pole kahtlustki, see on aeg kõige lähedasematele. Aga mitte ainult! Kuna minu jaoks mitmeid ilusaid mälestusi kannavad just ehted, mida ma kannan, siis soovitan lähedasi alati millegi isikupärase ja personaalsega meeles pidada. Näiteks tähenduslik sümbol või kaunis sõnum. Vahel ütleb ehe rohkem kui tuhat sõna!“