FOTOD | Kodu Tallinna vanalinnas: kuue pardiga papüürus, Leonhard Lapin ja Miki-Hiire skulptuur

Vanalinna on vallutanud karge, kuid pimestavalt helge ilm. Kuigi jõuluturgu tuleb veel oodata – kuuskki pole raeplatsile jõudnud –, on iidvanade müüride vahel kolamises midagi pühalikku. Kui jõuan omaaegse hansalinna servale, viib värav hästi peidetud sisehoovi, jäneseurgu, kust avaneb avar vaade koorvalgeks võõbatud madalatele majadele. Mõned sajad aastad tagasi kola hoidmiseks ehitatud ruumidest on nüüd saanud kodud, mida embavad paksud kaitsvad müürid, milletaolisi tänapäeval enam naljalt ei laota.