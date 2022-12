KURIOOSUM | Lenna poni tahtis ületada Venemaa piiri

Pere kõige uuemad beebid ehk täpikarva kasukatega hobud said aga mõne aja eest hakkama tõelise ponitembuga. Lenna läheb elevile juba loo alguses, naerab natuke ja jätkab siis. „Olime parajasti sellelsamal Rootsi reisil ja Tallinnani oli umbes tund veel sõita. Äkki näen, et telefon heliseb: Piusa piirivalvekordon. Nonii, kahtlane värk.“ „Tere, Lenna, kas see täppidega poni on sinu oma?“ küsis piirivalvur teisel pool Eestit. Kui vastuseks kõlas jah, andis mees teada, et hobune on sattunud piirivalve huviorbiiti – nimelt kappab ta lõbusalt Venemaa piiri suunas. Oli selge, et kui kalpsamine sammuke liiga kaugele läheb, siis naljalt tagasi ei saa.