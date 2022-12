Enamikku naisi vägistatab keegi, keda nad tunnevad, tihti on selleks...

Ta usub, et inimesed, keda on seksuaalselt rünnatud, oleks lihtsalt pidanud olema ettevaatlikumad ja ma kahtlustan, et ta arvab nii sellepärast, et see rahustab teda ja annab talle tunde, et tegemist on valikuga. Sest alternatiiv on hullem. Alternatiiv on see, et ta ei saa midagi teha, et seda vältida ja seega ei saa ta ka oma tütreid, tütretütreid, oma sõpru, iseennast kaitsta. Omaenda ahistamises kaassüü võtmine võimaldab meil trauma üle elada, kuid see takistab meil samal ajal sellega silmitsi seismast. Niimoodi taastoodamegi maailma, kus naistele annavad neid armastavad inimesed nõuandeid sisuga, et oma turvalisuse huvides ei peaks nad öösiti üksinda jalutama. See on meie valik – valik, mida teeme omaenda heaolu nimel, et vähendada riske. Aga see pole seksuaalne vabadus. See on midagi muud.