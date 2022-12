Nael kinga!

Kõlab nagu dialoog kahe professionaali vahel. Ütlen kohe ära, et ostja olin mina. Kuna minu suuruses naelkingi polnud, võtsin numbri suuremad. Proovides noogutasin heakskiitvalt ja läksin hetkeks isegi madalstardiasendisse, üritades sellega peita oma asjatundmatust (ütleme nii, et naelikukaupmees ei pidanud olema Hercule Poirot, et seda kavalust läbi näha).