„Ma arvan, et olen väga hea Sõnni tähtkuju esindaja. Pean tihtipeale jooksma peaga vastu seina, et siis suunda muuta. Keskkooli lõpus, kui tegin oma viimased võistlustantsu meistrivõistlused, oli mul vist nii suur küllastumus spordi- ja tantsuhallides elamisest, et mulle tundus õige minna ja teha midagi kardinaalselt muud. Uueks sihiks sai õigusteaduskond.