Moefilmide festival MoeKunstiKino alustab juba täna!

„Tundub, et huvi moevaldkonna vastu on endiselt kõrge ning hoolimata detsembrikuu tihedast graafikust on inimestel soovi ja aega ka kinno tulla,“ rõõmustab festivali korraldaja Helen Saluveer. „Mul on väga hea meel, et saame näidata filme legendaarsetest moeloojatest, ikoonilistest persoonidest ja ka moevaldkonna tõsistest probleemidest.“



Üheks linastuvaks dokumentaaliks on maailma filmifestivalidel laineid löönud värske linateos printsess Dianast - „The Princess“, kuninglikku elu avab ka Elizabeth II-st rääkiv film „Kuninganna portree.“ Moetööstuse probleeme lahkavad filmid „Roim“ ja „Taaskujundatud mood“ ning kummarduse meie hulgast lahkunud moegeeniustele teevad linateosed „Azzedine Alaia: kõrgmloelooja, kes vormis naisi“ ning „Salvatore Ferragamo: unistuste kingsepp.“