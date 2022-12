Psühhoterapeut: on 70aastaseid, kellel on rohkem naiselikkust ja seksapiili kui 40 aastat noorematel

Meenub ühe kliendi lugu. 25aastaselt ei sallinud ta oma keha. Kümme aastat hiljem aga vaatas, et appi, kui ägedad rinnad mul olid. Kahetsusega, et miks ta neid küll varem hinnata ei osanud. Kuna ta oli olnud kriitiline oma välimuse suhtes, ei tunnetanud ta ka oma keha ega nautinud selles olemist. Aja jooksul muutus ta teadlikumaks, hakkas seksi ja iseennast rohkem nautima. Ja olgugi et rinnad polnud enam samas vormis, mis nooremana, jõudis ta punkti, kus oli õnnelik, et tema keha tunneb. Just seesama arusaamine on oluline – ma võisin küll olla noorem ja ilusam, aga ei tundnud end hästi. Nüüd olen võib-olla rohkem gravitatsioonile allunud, aga tunnen ennast ja olen õnnelik.

Öeldakse ju ka, et sa kas kannad ühe või teise soengu ja kleidi välja või ei. On selge, et sisemust pole võimalik välimusest lahutada. See, mida kannan või kuidas välja näen, on minu isikupäraga kooskõlas. Miks siis mitte ka 80aastaselt tangot tantsida?“





