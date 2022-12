Kõikide meikide kuninganna

Suitsusilm on küll seksikas ja pidulik valik, kuid juhuks, kui teinekord tuleb peole joosta otse kontorist, tasub kotipõhjas hoida ka üht punast huulepulka. See lööb näo hetkega särama ja on mustale kleidile imeliseks kaaslaseks.