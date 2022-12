Maailma kõige uhkemad jõulukuused, mille ehtimiseks kulus miljoneid

Pealinna uhkus



Sarnaselt paljudele teistele linnadele ehitakse ka Washingtonis uhke jõulukuusk, mis istutatakse Valge Maja ette ja mille ehtimisega tagasi ei hoita. 20 meetrit kõrge kuusepuu ehtimiseks on vaja tuhandeid jõulutulekesi, rääkimata kogu logistilisest protsessist, et puu üldse valitsushoone ette tuua. Seetõttu pole ka ime, et kulud kerkivad alati vähemalt miljoni USA dollarini. Kohalikel elanikel ja turistidel pole selle vastu aga midagi, sest vaade on kõrget hinda väärt.