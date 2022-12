Seksiuurijate vigane mudel, millel on tänapäevaste teadmiste valguses kolm olulist puudust

Kui keegi ütleb, et tal on probleem vähese ihaga, siis kas see on päriselt tema enda viga? Miks arvatakse, et seksima peab rohkem? Kui palju too rohkem on ja millise õnne see meie õuele toob? Miks ihaga seonduv meile nii väga korda läheb? Päriselt, miks?