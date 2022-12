Näitleja Kate Winslet selgitab, miks on neljakümnendad parim iga üldse

„Ma olen päris kindel, et neljakümnendate keskpaika jõudnud naised mõtlevad, et nüüd on käes aeg, mil kõik hakkab hääbuma. Mina olen otsustanud, et see ei pea nii olema. Neljakümnendates oleme veelgi naiselikumad, jõulisemad ja seksikamad. Saame endaga paremini läbi, meil on võimalus oma arvamust avaldada ning me ei pea kartma, mida inimesed meist arvavad. Samuti ei lähe meile välimus enam nii väga korda. Minu jaoks on see eluetapp täiesti imeline!“

See ei ole sugugi esimene kord kui Winslet võtab sõna vananemise teemal. Selle aasta esimeses pooles tegi ta kaasa L’Oréal Lessons of Worth kampaanias. Kate eemaldas kaamerate ees kogu meigi ja ütles, et õnn ei ole see, milline sa välja näed, isegi kui sotsiaalmeedia väljendab vastupidist.

Aasta tagasi rääkis näitleja ajakirjale „Vogue“, et igasugune „Hollywoodi välimus“ on müüt. „Minu nipp vanadusega harjummiseks on see, et ma aktsepteerin ennast sellisena nagu ma olen. Me ei saa loodusega võidelda. Pealegi tuleb ilu ikkagi seest poolt.“

Allikas: Vogue