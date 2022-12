Null ideed, mida lähedastele kinkida? Täida jõuluvana kingikott Eesti disainiga!

„Selle aasta Disainiturgu iseloomustab vaatamata vahepealsete aastate väljakutsetele, heade vanade tegijate püsimine ja julgete uute tegijate tulek. Rõõm on ka nentida, et järjest olulisemaks on muutunud toodete kestlikkus ja mure meie jalajälje pärast. Arusaam, et meie probleemide lahendused võivad olla meie homsed probleemid, on nii mõnegi disaineri loomingus juba koha leidnud ja usun, et oleme teel parema homse poole, ‘‘ tõdeb Disainituru korraldaja Kaire Rannik.