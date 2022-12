Uneevangelist: uni pole pank – sa ei saa muudkui võtta võlgu ja loota seda hiljem tagasi maksta

Üks füsioloogilistest baasvajadustest, mille sageli unarusse jätame, on uni. Üleilmse menuki „Why We Sleep“ autor Matthew Walker, keda on kutsutud suursuguselt ka uneevangelistiks, on nimetanud magamatust koguni vaikseks epideemiaks ja üheks käesoleva sajandi rahvatervise suurimaks väljakutseks.