On vähe inimesi, kelle jaoks on detsember rahulik kulgemise kuu. Lisaks jõulutrallile iseloomustab seda meeletu ajapuudus ja surve kõik töökohustused enne pühi valmis jõuda. Island of Petsi tegevjuht, raadiohääl ja disainer Gita Siimpoeg ning koolitaja, Be1st podcasti saatejuht Sandra Raju räägivad, kuidas nemad tormilistel aegadel kohustustega ree peal püsivad.