Head Valentino-päeva!

Meeste perspektiivist on asi võrdlemisi lihtne. Me teatavasti ei toimi matemaatiliselt nagu deterministlikud algoritmid, pigem nagu juhuslik valik ja Monte Carlo simulatsioon. Viimast mäletavad ilmselt need, kes ülikoolis reaalainetega lähemalt tutvunud. Kes pole kohtunud, siis sisuliselt tähendab see mitut täiesti juhuslikku valikut üksteise otsa, kuni lõpuks kuhugi välja jõutakse. Umbes sarnane olukord, kui sa mingisuguses elulises kriisis mõtled: kuidas ma küll siia jõudsin? Asjad juhtuvad põhjusega ja enamasti on viimased meie enda valikud.