Tänane sünnipäevalaps Liina Raud oma uuest tööst: sain aru, et see on täpselt see, mida ma teha tahan

Kuus aastat tagasi Eestist USAsse kolinud Liina Raud tunnistab, et American dream on nagu legend sinilinnust – hõrk muinasjutt. „Olen nii mitu korda olnud valmis ära koju tulema. Istunud köögipõrandal ja lahistanud nutta.“ Nüüd tunnistab Liina, et elu on teinud hollywoodliku pöörde: ta on leidnud kellegi, kellele toetuda nii heas kui halvas – iseenda.