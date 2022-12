AASTA PARIMAD LOOD | Fotograaf Toomas Volkmann oma tööst: olen nagu ämmaemand, kes...

Küsimus võib olla kui vette visatud kivike, mis vajub otsekohe põhja. Kui fotograaf Toomas Volkmann (61) vastab, võib tema jutt laieneda väga kaugele nagu kontsentrilised sõõrid veepinnal. Ning see kujundlikkus! „Fotograaf on kükloop – tõde läbi ainuma silma!“ või „Super, kui elus 60 aastat selget mõistust antakse – 15 aastat algusest ja lõpust on vaid poeesia“.