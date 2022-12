VIDEO | Just selle kauaoodatud linateose treiler on lõpuks avalikustatud

Juba 2019. aastal andsid filmitootja Warner Bros. ja Mattel teada, et maailmakuulsa heledapäise Barbie rollis on Margot Robbie. Treiler algab sõnadega: „Sellest ajast saadik kui on eksisteerinud väikesed tüdrukud, on olnud ka nukud.“ Peagi on näha Margotit triibulises trikoos, juuksed patsis. Teadjamad teavad et see on 1959. aasta Barbie, keda kehastatakse.