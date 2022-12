Karolin Kuusik soovitab stiilseid talveriideid, mis ka soojad ja mugavad

Holebrooki riided on disainitud vastupidavaks ja valitud on parimad materjalid, mis vastavad jätkusuutlikkuse standarditele. See on „aeglane mood“ selle parimas mõistes. Need riided on modernsed, kuid ei aja taga viimaseid trendiröögatusi. Holebrooki rõivakollektsioonides on mudelid, mida saab kanda mitu hooaega järjest ja lisaks ka omavahel kombineerida.