FOTOD | Supermodellist moedisaineriks: Karmen Pedaru lansseeris unenäolise moekollektsiooni

Modellist moelooja kirjutab oma kodulehel, et kui ta peaks kandma elu lõpuni ainult üht riideeset, siis see oleks vaielamatult luksulik, kvaliteetne ning ajatu pidžaama. „Olles reisinud modellina mööda maailma ringi ja alati väärtustanud kõrgelt korralikku ööund. Kusiganes ma ka olen, mugav pidžaama on mul alati kaasas.“