AASTA PARIMAD LOOD | Sekspoe asutanud naised: me ei ole kamp feministe, kes seisavad ainult naiste naudingu eest

“Saage tuttavaks, see on Riina,” kõlab lausejupp ühes paljudest vestlusringidest. “Tal on uus põnev ettevõtmine. Riina, räägi teistele ka!” julgustab tutvustaja. Riina Ries (34), otsekohene, elava loomu ja kõlava häälega, tunneb end ühtäkki natuke ebalevalt – kuidas ma nüüd sellest nii­moodi räägin... võõrastele ini­mestele. Ta vaatab korra oma neoonseks võõbatud küüsi, mõistab, et need on julge naise küüned, ja otsustab, et tagasi­teed enam pole: asjadest tuleb rääkida nii, nagu need on. “Avasime sõbrannaga ühe tootega sekspoe,” teatab ta enese­kindlalt. Ja pinge sulab nagu jäätis juulikuises Pärnu rannas.